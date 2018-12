Imprese: crisi Canepa, audizione a Palazzo Pirelli con fondo DeA (2)

(AdnKronos) - Nel corso dell'Audizione in Commissione, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), sono intervenuti i rappresentanti del fondo azionista di maggioranza DeA Capital Alternative Funds (che detiene il 67% delle quote societarie) Vincenzo Manganelli e Sara Bertolini, che hanno confermato l'immissione 'al buio e di propria iniziativa' di nuovo capitale per 2 milioni di euro, che si aggiungono così ai 5 già emessi, senza però dare riscontri sui pagamenti degli stipendi di novembre, bloccati dopo la decisione della società di avanzare richiesta di concordato in bianco accolta lunedì scorso dal tribunale fallimentare. I rappresentanti del fondo, riconoscendo la delicatezza e complessità della situazione, hanno comunque ribadito di voler trovare una soluzione praticabile per garantire un futuro a Canepa, evidenziando come sia fondamentale rassicurare i mercati e i fornitori e soprattutto cercare nuovi partner in grado di rafforzare l'attuale assetto societario. Agli incontri erano assenti, pur invitati, i rappresentanti della famiglia Canepa, detentrice attraverso la presidente Elisabetta Canepa del 33% delle quote societarie. A rischio è il posto di lavoro di 450 lavoratori: lo scorso 2 agosto era già stato chiuso un accordo sindacale che prevede 105 esuberi fissati a partire dal prossimo aprile, dopo la cassa integrazione. I rappresentanti sindacali hanno lamentato in particolar modo l'assenza o quanto meno la mancata conoscenza di un piano industriale.