Imprese: da Italo a Versace, nel 2018 non si ferma lo shopping dall’estero (3)

(AdnKronos) - Nomi che si vanno ad aggiungere alla lunga lista di società industriali passate nelle mani di gruppi stranieri. Oltre al gruppo dell'acciaio Ilva, anche Ansaldo Sts, Ansaldo Breda, Pininfarina, Italcementi, Pirelli, World Duty Free e Indesit. Nel settore della moda sono i francesi a farla da padroni, con i gruppi Lvmh e Kering come protagonisti. Nell'orbita Lvmh, il gruppo creato e gestito da Bernard Arnault, che ha al suo attivo un portafoglio di 70 maison che impiegano 145mila persone nel mondo, si contano Pucci, Fendi, Bulgari, Loro Piana e le essenze di Acqua di Parma. Kering ha invece acquisito marchi come Gucci, Bottega Veneta, Brioni e Pomellato. E se Valentino resta di proprietà del fondo del Qatar, Mayhoola for Investments, i cinesi non stanno a guardare. Il gruppo Shenzhen Marisfrolg ha acquisito Krizia, Crescent HydePark ha portato a casa il brand dei teenager, Miss Sixty, e Gangtai i gioielli di Buccellati. Un altro settore nel mirino degli investitori stranieri è l'agroalimentare. Oltre alla pasticceria Cova di Milano, dal 2013 entrata nella galassia Arnault, francese è anche Parmalat, passata nel 2011 sotto il controllo del colosso Lactalis, che di italiano possiede anche aziende di latticini come Galbani, Locatelli, Invernizzi e Cademartori. Un altro pezzo di Made in Italy nell'agroalimentare a passare ai francesi è stata Eridania Italia, attiva nel settore dello zucchero. La svizzera Nestlè, invece, oggi controlla surgelati e salse Buitoni, le acque minerale San Pellegrino, Levissima, Recoaro, Vera e Panna.