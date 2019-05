Imprese: Enel e Confindustria Veneto insieme per l’innovazione e la sostenibilità (2)

(AdnKronos) - ?Puntiamo ? ha sottolineato Alda Paola Baldi - alla crescita e lo sviluppo della nostra base fornitori rivolgendoci ad aziende particolarmente motivate a confrontarsi su innovazione, qualità, flessibilità e che pongano in primo piano valori irrinunciabili quali la sicurezza dei lavoratori e la sostenibilità economica, ambientale e sociale della propria attività? ?Questo incontro ? ha commentato Vittorio Zollet, Consigliere Delegato alla politiche energetiche di Confindustria Veneto - ha l'obiettivo di mettere in contatto le aziende associate con un partner di primo piano come Enel per realizzare gli interventi energetici prioritari per il Veneto. Confidiamo che questi interventi possano essere effettivamente e velocemente realizzati visto che abbiano necessità di colmare il gap energetico di cui soffrono molte aree del territorio per essere più competitivi?. Una parte significativa delle attività del piano riguarderà le infrastrutture e le reti di E-Distribuzione, un ambito nel quali in soli 3 anni Enel ha incrementato del 40% il ricorso a risorse esterne per accompagnare l'impegnativo progetto per incrementare la resilienza degli impianti, l'adeguamento e il miglioramento della qualità della rete e la sostituzione massiva di oltre 32 milioni di Open Meter, i contatori elettronici di 2^ generazione.