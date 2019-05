Imprese: Enel e Confindustria Veneto insieme per l’innovazione e la sostenibilità (3)

(AdnKronos) - Nel settore delle fonti rinnovabili, che vede in Enel Green Power un indiscussa best practice mondiale, gli sforzi saranno concentrati nell'importante programma di sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici. Anche un settore più tradizionale quale quello idroelettrico offrirà significative opportunità ad imprese specializzate in grandi opere edili e nelle riqualificazioni sismiche degli edifici. A tutto questo si aggiungono le attività di gestione e manutenzione degli impianti, per un budget totale di circa 200 milioni di euro. Particolarmente significativo anche il programma illustrato da Enel X, la società del Gruppo Enel che grazie all'innovazione tecnologica applicata all'energia crea nuovi prodotti e servizi per famiglie, imprese e città. Nel corso del 2019 l'Azienda investirà quasi 400 milioni di euro che saranno indirizzati alla rete di punti di ricarica per la mobilità elettrica, a sistemi di illuminazione pubblica integrata con nuovi servizi e al progetto ?Vivi meglio? per la riqualificazione edilizia dei condomini.