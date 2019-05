Imprese: Enel e Confindustria Veneto insieme per l’innovazione e la sostenibilità

Venezia, 20 mag. (AdnKronos) - Sinergia tra Enel e Confindustria Veneto in vista di una transizione energetica che premierà le aziende più innovative e sostenibili. Questa la sfida al centro dell'incontro ?Energia, sostenibilità e innovazione: Qualificazione e Committenza Enel?, svoltosi presso la sede di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo al Centro Vega di Marghera e che ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende venete in rappresentanza di numerosi settori di attività che spaziano dall'edilizia all'elettronica avanzata. L'incontro, aperto dal Consigliere Delegato alle politiche energetiche di Confindustria Veneto,Vittorio Zollet, dalla Responsabile Affari Istituzionali Area Nord di Enel Italia, Maria Luigia Partipilo, e dall'intervento della Responsabile del Procurement di Enel Italia, Alda Paola Baldi, si inserisce nell'ambito delle iniziative di #BusinessOpportunities legate allo sviluppo e alla competitività delle aziende associate ad Unindustria: quello dell'energia è un tema strategico per ogni azienda ed è fondamentale conoscere e interpretare i profondi cambiamenti in atto che portano a una forte e inesorabile accelerazione e allo sviluppo di nuove tecnologie, metodi di lavoro e nuove professionalità. Argomenti sviluppati da Alda Paola Baldi che ha illustrato il piano di committenza del Gruppo Enel in Italia: un piano da 7,6 miliardi di euro nel triennio 2019-2021 focalizzato sulle infrastrutture e i servizi che costituiranno la piattaforma abilitante dello sviluppo del Paese.