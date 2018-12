Imprese: Galassi (Api), serve politica industriale e obiettivi lungo termine

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Uno stato moderno e proiettato al futuro deve avere una politica industriale con obbiettivi a breve-medio-lungo termine. Lo facciamo noi imprenditori in azienda. Lo pretendiamo da chi guida una nazione". Così Paolo Galassi, presidente di Api, l'associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo, facendo il punto sull'anno che sta per chiudersi. "Non si tratta di colori politici o di bandiere -spiega Galassi- ma di mettere l'Italia nelle condizioni di riprendere la dignità e la forza della seconda potenza manifatturiera europea". Anche perché "fare impresa deve essere un valore non una corsa a ostacoli". "Sono oltre 20 anni -ricorda- che non si creano le basi della politica industriale italiana, che ricordo essere fatta da interventi per orientare e supportare il processo di trasformazione strutturale di un'economia. E' il processo di industrializzazione la guida della trasformazione economica e quindi, solo agendo su questo, è possibile indirizzare il più generale meccanismo di mutamento strutturale del Paese".