Imprese: Sace, ufficio Sao Paulo compie 10 anni, 900 mln dollari opportunità imprese

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Novecento milioni di dollari di opportunità per le imprese italiane in Brasile. A tanto ammonta il valore delle operazioni nel mercato verde-oro sul tavolo di Sace Simest, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, che festeggia il decimo anniversario del proprio Ufficio di Sao Paulo. Tra questi vi sono 600 milioni di dollari di operazioni allo studio in un'ampia e diversificata gamma di settori, dall'Oil&Gas alle infrastrutture, dall'agroalimentare alla sanità e, annunciata proprio in occasione del decennale brasiliano, una linea di credito da 290 milioni di dollari garantita a Braskem, colosso brasiliano del petrolchimico, per sostenere l'assegnazione di commesse e forniture a imprese italiane della filiera. ?Crediamo fortemente nelle potenzialità del Brasile, la cui economia, già molto dinamica e legata da importanti relazioni di interscambio con l'Italia, mostrerà una grande accelerazione nei prossimi anni", ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace. "La solidità del sistema finanziario e la nuova agenda economica pro-mercato saranno tra i principali drivers del balzo in avanti del Paese, che ha ancora ampi margini di espansione della propria apertura ai mercati esteri. Con il nostro ufficio di Sao Paulo abbiamo creato una base importante su cui le imprese potranno continuare a contare per cogliere al massimo questo grande potenziale?. Negli ultimi 10 anni, il Brasile è stato il primo paese nel portafoglio Sace per l'area latinoamericana: dopo aver raggiunto la cifra record di 1,6 miliardi di euro nel 2016, l'esposizione ammonta oggi a 1,2 miliardi, e rappresenta il 27% di quella totale in America Latina. L'Ufficio di San Paolo, che è l'hub di riferimento per l'America Latina e l'America Centrale, ha finalizzato, dalla sua apertura, più di 1.500 transazioni per un valore totale di 5 miliardi di euro. Anche per SIMEST il Brasile rappresenta una destinazione importante: dall'inizio della sua attività, è entrata nel capitale di 67 partecipate di aziende italiane, per una quota totale di 129 milioni di euro.