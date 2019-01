Imprese: testimonianze Quality 4.0 a convegno Galgano il 5/2

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - La Campagna Nazionale Qualità evolve in evento annuale a tutto tondo e a ciclo continuo con la sua opera di diffusione culturale intorno ai grandi temi che richiamano il valore della qualità come fattore chiave per la competitività delle aziende italiane a beneficio del Sistema Paese. E' in questa logica che si inserisce il convegno ?Quality 4.0 ? L'evoluzione digitale della catena del valore nel settore industriale?, organizzato dal Gruppo Galgano in collaborazione con Ansaldo Energia, che si terrà a Milano martedì 5 febbraio (ore 10-17). La trasformazione digitale rimette al centro la qualità in tutte le sue declinazioni: qualità dei processi aziendali, dei prodotti e dei servizi erogati, e qualità delle persone che supportano le organizzazioni, offrendo sfide ma in particolare enormi opportunità di realizzare prodotti innovativi con eccellenti livelli di qualità, in modo piè efficiente . E' determinante porsi alcune domande utili. Come verrà progettata, costruita e verificata la qualità, partendo dalla fase di concepimento e sviluppo dei prodotti fino al post vendita? Quali nuove competenze per le persone che devono saper cogliere tutte le opportunità fornite dalle nuove tecnologie? Quali nuovi ruoli da inserire nelle organizzazioni? Obiettivo del Convegno è anche quello di rispondere a questi importanti quesiti attraverso la voce di best practices aziendali, che stanno affrontando la sfida di Quality 4.0, nei diversi processi aziendali quali: sviluppo prodotto - processi produttivi - supply chain - organizzazione del personale - service e post vendita, che presenteranno le applicazioni già realizzate, i benefici ottenuti e come queste si collocano all'interno del loro Digital Journey. Per questo motivo il Gruppo Galgano, nella realizzazione di questo evento, ha coinvolto prestigiose aziende quali Ansaldo Energia,CNH Industrial, Comau, Electrolux, A2A, i-Care, che nel loro percorso hanno conquistato una importante tappa nell'evoluzione digitale della catena del valore.