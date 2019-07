Imprese: una palermitana fra le 100 donne leader italiane di Forbes

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - C'è anche un'imprenditrice palermitana fra le 100 donne leader italiane selezionate da Forbes, la rivista di economia e finanza più diffusa al mondo. Si tratta di Marcella Cannariato, imprenditrice palermitana e amministratore unico di A&C Broker, azienda di punta nel campo del brokeraggio assicurativo nazionale, nonché responsabile per la Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. Cannariato ha fondato la sua azienda nel 2007 e ad oggi impiega circa trenta persone, di cui la maggior parte donne. "Dedico questo riconoscimento al lavoro di squadra che quotidianamente caratterizza l'operato dell'azienda e a tutte quelle donne che, pur lavorando in un territorio controverso e difficoltoso come quello siciliano, riescono comunque ad emergere e a portare avanti idee, economie e, sopratutto, cultura che è la 'bussola' che deve sempre orientare le nostre scelte - afferma - Auspico che il nostro lavoro possa essere da esempio nel futuro affinché le donne prendano realmente coscienza del proprio valore e delle proprie possibilità".