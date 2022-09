Maurizio de Lucia è il nuovo procuratore di Palermo. Lo ha stabilito il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con una decisione presa all’unanimità. Campano, 61 anni, de Lucia lascia la Procura di Messina. De Lucia “ha maturato una non comune esperienza nel settore dei reati di criminalita’ organizzata, raggiungendo risultati eccellenti”, si legge nella delibera approvata oggi dal plenum, in cui si sottolinea che “ha affrontato tutti i profili dell’associazione mafiosa ‘Cosa Nostra’ e del crimine organizzato in genere”. Tra i procedimenti di cui De Lucia si e’ occupato quando era in procura a Palermo, nella delibera del Csm si ricordano quelli “relativi alla ricerca di soggetti appartenenti all’organizzazione mafiosa resisi latitanti, tra i quali Bernardo Provenzano, e dei loro favoreggiatori”.