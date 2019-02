In manette il nipote del boss Miano

Gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura distrettuale, nei confronti di Alfio Napoli, 47enne, nipote dello storico boss del clan dei ‘Cursoti milanesi’, ora defunto, Luigi Miano, detto “Jimmy”. L’accusa per napoli e’ di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori, Napoli avrebbe svolto il ruolo di esattore del clan, taglieggiando i titolari degli esercizi commerciali locali. In particolare, dalle indagini e’ emerso che l’uomo, insieme a dei complici, avrebbe estorto dal 2009 circa 200 euro al mese al proprietario di una farmacia. La svolta nelle indagini si e’ avuta con l’arresto in flagranza di reato di un uomo del clan, Vincenzo Piazza, 43enne, arrestato lo scorso gennaio immediatamente dopo aver riscosso il pizzo dal farmacista.