A Caltagirone avviato iter per la laurea in scienze infermieristiche

A Caltagirone è stato avviato un percorso per l’istituzione del corso di laurea in scienze infermieristiche. Lo rende noto il Comune. A suggellarlo è stato un sopralluogo compiuto nell’ospedale Gravina dal presidente dell’Università Kore di Enna Cataldo Salerno, dal sindaco Fabio Roccuzzo, che ha promosso l’iniziativa d’intesa col commissario straordinario dell’Asp di Catania Maurizio Lanza e, in rappresentanza dell’Asp etnea, da Maddalena Samperi, direttore Uoc Affari generali e Convenzioni, da Giacoma Di Martino, direttore medico di presidio e da Giampaolo Runza, direttore Uoc Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri Caltagirone e Militello.

Verificata la sussistenza delle necessarie condizioni tecniche e logistiche all’interno della struttura ospedaliera, si è dato via all’iter che il prof. Francesco Tomasello, rettore dell’Università Kore, porterà alla valutazione del Comitato regionale di coordinamento delle quattro università siciliane. Appare possibile, se sarà raggiunto un numero congruo di iscritti da Caltagirone, dall’intero Calatino e dagli altri centri vicini, lo svolgimento di attività formative a Caltagirone sin dall’anno accademico 2023-2024. Come indicato dal bando di ammissione, la richiesta di partecipazione alle prove di selezione va fatta entro le ore 23,59 del 25 settembre.

https://unikore.it/cdl-s-news/bando-di-ammissione-al-primo-anno- del-corso-di-laurea-in-infermieristica-classe-l-snt1-anno-accade mico-2023-2024-2/ “Credo fermamente – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo – nell’avvio del corso universitario per infermieri quale strumento a supporto della nostra comunità e del territorio per il rilancio del nostro ospedale. Ringrazio la Kore nella persona del suo presidente Salerno e l’Asp di Catania nella persona del commissario straordinario Lanza per avere accolto la nostra iniziativa. Avvierò analoga azione per un corso di laurea per fisioterapisti”.