A Riposto corso di difesa personale femminile

Un corso di difesa personale femminile riservato a chi ha più di 12 anni. E’ l’iniziativa del Comune di Riposto, organizzato con la scuola di judo del maestro Giovanni Tomarchio. Il corso, che durerà quattro mesi e che prevede due lezioni settimanali, consentirà alle partecipanti di acquisire maggiore sicurezza ed elementi utili in caso di aggressione, pure tra le mura domestiche.

“In un periodo come questo dove il tema quasi giornaliero è la violenza sulle donne con i casi di femminicidio che, purtroppo, crescono invece che diminuire – nonostante le iniziative che vengono prese in tutto il territorio dalle istituzioni e dalle associazioni. non potevamo che sposare subito l’idea, metterci a disposizione – ha spiegato il sindaco Davide Vasta presentando il corso in Municipio – patrocinarla e dare massima disponibilità alla divulgazione, per consentire a quante più donne possibili di partecipare”.