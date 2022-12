Aci Castello: il Sindaco Scandurra, “azioni concrete e risultati tangibili”

Il Consiglio Comunale di Aci Castello oggi approva il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario del 2021; la revisione ordinaria e ricognizione delle partecipazioni possedute per l’anno 2021; la seconda variazione di bilancio 2022/2023.

“Si tratta di strumenti importantissimi che evidenziano la tendenza di un netto recupero sul ripiano del disavanzo addirittura tre volte superiore rispetto al passato”, spiega il sindaco Carmelo Scandurra. «Siamo perciò nelle condizioni di utilizzare entro il 31 dicembre 2022 le risorse avanzate per ristrutturare il Colombario A (454.000 euro), per asfaltare alcune strade (100.000 euro), per acquistare ulteriori 8 pali di illuminazione per il Lungomare Cristoforo Colombo della stessa tipologia di quelli destinati a Piazza Castello, per la realizzazione di alcuni dossi stradali, per ulteriori videocamere per il controllo ai varchi ZTL e due autovelox”.

“Inoltre – continua il primo cittadino -, una volta approvato anche il bilancio consolidato, si potrà procedere con nuove assunzioni al Comune di Aci Castello per permettere la copertura dei dipendenti oggi in quiescenza e di coloro i quali beneficeranno della c.d. Quota 103. Rifocillare la pianta organica dei nostri dipendenti consentirà l’assunzione di nuovi tecnici che, oltre alla progettazione, saranno impegnati sulle risorse del PNRR, Vigili Urbani e altre figure professionali”.

La revisione ordinaria e di ricognizione delle partecipazioni possedute per l’anno 2021 confermano la partecipazione al Distretto Turistico “Il mare dell’Etna”, al Consorzio “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave” (FLAG Riviera dei Ciclopi), al Consorzio “Isola dei Ciclopi”, Consorzio Etneo per la “Legalità e lo Sviluppo”. La variazione di bilancio riguarda il finanziamento da parte della Regione Siciliana attraverso il CIPESS (670.000 euro circa) per la rotatoria di Cannizzaro oltre, naturalmente, all’aumento del 10% per alcuni interventi finanziati nell’ambito del PNRR, specificatamente: porticciolo di Aci Castello, Piazza Luchino Visconti e la scuola di Cannizzaro.

“Ringrazio la Giunta, il Presidente del Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, i nostri dipendenti, i dirigenti e tutti i consiglieri presenti alla seduta per il prezioso contributo reso alla nostra comunità”, conclude il sindaco Scandurra: “Oggi possiamo parlare di azioni concrete e risultati tangibili di cui siamo tutti protagonisti”.