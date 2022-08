Acireale: un arresto per furto

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di di Acireale hanno eseguito un decreto di fermo a carico di un pluripregiudicato, classe 1985, di Acireale, traendolo in arresto, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un noto Bar del centro. Più precisamente, nelle prime ore della mattinata del 25 agosto, giungeva segnalazione alla Sala Operativa del Commissariato di Acireale che un uomo, successivamente identificato per il suddetto pregiudicato, grazie alla disamina delle immagini delle videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza, alle precedenti ore 05:00 circa, dopo aver sfondato la vetrina del noto Bar sito in questa via Piemonte, avvalendosi di una mazza, si introduceva all’interno dell’esercizio commerciale dove, dopo avere forzato la cassa ne asportava il cassetto in plastica contenente una considerevole somma di denaro. Il malfattore si feriva al polpaccio destro ed in altre parti del corpo rilasciando vistose tracce di sangue che venivano repertate in sede di sopralluogo della Polizia Scientifica di Catania. Il soggetto in questione, non nuovo a reati del genere, è sospettato di avere commesso furti similari recentemente avvenuti ad Acireale per i quali si è innalzato l’allarme sociale presso il grosso centro etneo, dove si sono registrati degli importanti danneggiamenti subiti dai negozi dei commercianti del luogo a fronte di furti di modesta entità.