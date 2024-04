Adrano, Salvo Coco nuovo assessore ai servizi sociali

Grande soddisfazione oggi per il giuramento di Salvo Coco, capogruppo del Movimento per l’autonomia di Adrano, come nuovo Assessore ai Servizi Sociali. Coco, consigliere più votato nell’ultima tornata elettorale, vanta una comprovata esperienza nel settore sociale, maturata attraverso anni di impegno in diverse realtà del territorio. Nel corso degli ultimi anni ha dimostrato una profonda dedizione al benessere delle persone più fragili e una spiccata capacità di gestione e coordinamento di progetti complessi.

“Sono onorato – ha detto Salvo Coco – di ricevere questo incarico e di poter mettere al servizio della mia comunità le mie competenze e la mia passione per il sociale. In un momento storico come questo, in cui le sfide legate alla fragilità sociale si fanno sempre più pressanti, è fondamentale rafforzare i servizi di assistenza e sostegno alle persone in difficoltà. Lavorerò con impegno e tenacia per costruire una rete di protezione solida e inclusiva, che nessuno sia lasciato indietro”.

“Per le nuove sfide ed impegni, che ci attendono nell’ immediato futuro – ha detto il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso – nella squadra amministrativa entra Salvo Coco per le sue competenze amministrative e coerenza politica dimostrate nella sua lunga militanza nel Movimento per l’ Autonomia”.

Presente al giuramento anche il deputato regionale Mpa on.Giuseppe Lombardo: “L’amministrazione Mancuso, che già sta dando prova di dinamismo e capacità politico-amministrativa, si arricchisce di un valore aggiunto grazie all’ingresso in giunta dell’amico Salvo Coco. Sono certo che l’esperienza e l’intraprendenza di Coco, in un settore delicato quale è quello dei servizi sociali, saranno determinanti per rafforzare il buon governo della Città di Adrano. All’amico Salvo rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”.