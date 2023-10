Biancavilla: nascondeva la marijuana su un terrazzo, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne pregiudicato del posto.

In particolare, all’esito di una mirata attività info investigativa i Carabinieri hanno appreso che il 26enne, a loro già noto per pregresse vicissitudini giudiziarie per reati in materia di stupefacenti, occultava della droga sul terrazzo di una casa disabitata adiacente a quello della propria abitazione, presso il quale si recava con cadenza quotidiana.

Pertanto, al fine di dare riscontro a quanto appreso, una volta che il quadro investigativo era ben chiaro, i militari si sono recati all’alba presso l’abitazione in questione, una casa indipendente sita nel centro di Biancavilla, dove tra l’altro il pregiudicato si trovava in regime di arresti domiciliari. Gli operanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare, nell’ambito della quale effettivamente hanno riscontrato che il terrazzo dell’abitazione del pregiudicato era comunicante con quello dell’abitazione adiacente, che tra l’altro risultava disabitata, ed al quale si accedeva mediante un foro abusivamente creato nell’inferriata posta a delimitazione dei due terrazzi. Accedendo al terrazzo dell’abitazione disabitata, i militari sono stati attratti dalla presenza di una scatola di plastica verde, al cui interno hanno rinvenuto 2,600 kg di marijuana, una scatola di scarpe contenente ed una busta contenenti complessivamente ulteriori 850 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle previste analisi di laboratorio, mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.