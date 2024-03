Bimbo dà fuoco a coperta, soccorse tre persone

Ad Acireale un’intera famiglia – padre, madre e figlio – è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione in fiamme con l’autoscala dei vigili del fuoco dal secondo piano di uno stabile di via Cervo dopo che un bambino con un accendino avrebbe dato fuoco alla coperta che aveva sopra un divano mentre i genitori pranzavano. Sono stati tutti messi in salvo, tranne il cane, che si era rifugiato sotto il divano, trovato carbonizzato. Sono intervenuti anche alcune ambulanze e la Polizia Locale. Le abitazioni al terzo e quarto piano del palazzo sono state dichiarate inagibili dai pompieri.