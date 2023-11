Caltagirone: 45enne ai domiciliari per estorsione

La Procura di Caltagirone, nell’ambito di attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Grammichele ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale la misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di un 45enne del posto, gravemente indiziato del reato di estorsione.

Per quanto fin qui emerso dalle indagini, negli ultimi mesi, con insistenza, l’uomo avrebbe posto in essere reiterate richieste di denaro accompagnate da minacce e aggressioni fisiche nei confronti della sorella, spesso in conseguenza dell’abuso di alcool e di stupefacenti, motivo per cui aveva anche iniziato a frequentare un centro di disintossicazione.

La malcapitata, pertanto, a causa delle condotte sempre più intimidatorie ed aggressive poste in essere dal fratello negli ultimi mesi, avrebbe vissuto in uno stato di costante terrore che le avrebbe fatto temere anche per la sua incolumità personale.