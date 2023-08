Caltagirone: auto piomba su tavolini del bar, sei feriti

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni dei sei clienti del bar all´aperto nel centro storico di Caltagirone, in provincia di Catania, travolti ieri sera da un’auto mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli.

Per loro prognosi non superiori ai 30 giorni. Per cinque, ultimati gli accertamenti sanitari, appaiono imminenti le dimissioni dall´ospedale ‘Gravina’, in cui sono stati trasportati ieri sera con numerose ambulanze. Per uno solo, un 56enne di Caltagirone che ha riportato traumi addominali, si profila una degenza più lunga rispetto agli altri.

Il conducente della vettura, un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente a Milano, è stato denunciato all´autorità giudiziaria dagli agenti della polizia municipale (al comando del colonnello Renzo Giarmanà), che si occupano delle indagini, per lesioni colpose.

E´ probabile che l´uomo, dopo avere percorso la via San Bonaventura, sia stato ‘ingannato’ dalla scarsa dimestichezza col cambio automatico dell´auto, premendo l´acceleratore invece del freno e facendo così inopinatamente finire la macchina sugli avventori del bar.