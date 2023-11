Cammisa assessore del comune di San Giovanni La Punta

“Sono onorato di aver ricevuto dal sindaco Antonino Bellia la nomina ad assessore e lo ringrazio per la stima e la fiducia in me riposta. Ringrazio l’assessore Valentina Gullotto per il suo operato e tutti i componenti della lista ‘Fare per San Giovanni La Punta’. Un particolare riconoscimento va al Mpa che ringrazio per aver sostenuto la mia nomina. Un pensiero non posso non rivolgerlo alla mia famiglia e a tutti i miei amici, che hanno condiviso il mio impegno sociale, supportandomi con il loro affetto. Lavorerò con l’impegno di sempre, per il bene di tutta la comunità di San Giovanni La Punta”.

Così Salvatore Cammisa commenta la nomina ad assessore del comune di San Giovanni La Punta nella giunta guidata dal sindaco Antonino Bellia con le deleghe a Turismo, cultura ed energia.

“Un avvicendamento – spiega l’on. Lombardo – che permette di proseguire in continuità il lavoro del nostro movimento autonomista nel comune di San Giovanni La Punta e nella giunta guidata dal sindaco Bellia. Ringrazio il gruppo consiliare autonomista guidato da Antonio Guglielmino; Valentina Gullotto per la generosità e la passione con cui ha svolto l’impegno assessoriale svolto che, certamente, Salvatore Cammisa proseguirà sulla linea dei principi e delle idee del nostro movimento”.