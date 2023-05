Catania, aggredisce un imprenditore, arrestato

Un 50enne di Giarre, in provincia di Catania, è stato arrestato per lesioni personali e minacce aggravate. Le indagini hanno fatto luce sulla violenta aggressione che l´uomo avrebbe condotto una mattina di fine dicembre verso un noto imprenditore di Zafferana Etnea, mentre questi era fermo in auto presso un distributore di benzina.

In quell´occasione, la vittima sarebbe stata raggiunta dall’aggressore, che aperto lo sportello lo avrebbe malmenato, tirato fuori dal mezzo e afferrato con forza al collo, minacciandolo, per poi allontanarsi. In quella circostanza la vittima ha riportato lesioni per 30 giorni.

Le indagini dell´Arma hanno permesso di individuare ed identificare l´aggressore, già noto alle forze dell´ordine, che già in passato aveva aggredito l’imprenditore venendo prima arrestato e successivamente condannato in primo grado a cinque anni di reclusione ed al pagamento di una multa. Ed è proprio per questo che era scaturita l’ultima violenta aggressione.