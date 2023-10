Con moglie e figlia rubano a pensionato, arrestati

I carabinieri di Belpasso, hanno arrestato in flagranza 2 fratelli di 40 e 41 anni del posto, denunciando al tempo stesso a piede libero anche la moglie 41enne di uno dei due, per tentato furto aggravato. Un 88enne ha chiamato i militari raccontando che di fronte a lui, proprio in quel momento, alcune persone stavano rubando dei materiali da lavoro da un capannone di sua proprietà in via Pandolfini, caricandoli velocemente in un´auto parcheggiata nei pressi del cancello d´ingresso.

L´anziano solo due giorni prima era già stato vittima dei ladri che avevano fatto una prima razzia in quell´edificio. L’attenzione nel controllo dell´area circostante, gli ha consentito trovare i malviventi sul fatto. I militari dell´Arma allertati, hanno raggiunto il fabbricato, sorprendendo la coppia che, sfondata la porta d´accesso, con un veloce passa mano, stava mettendo la refurtiva in una Fiat Punto. I carabinieri si sono accorti che seduta nell’auto era presente anche la 41enne moglie del più anziano dei due malviventi.

La donna, durante il furto teneva in braccio una bambina. I militari sono quindi intervenuti bloccando i ladri. La refurtiva, costituita da utensili e materiali di ferro di vario genere, è stata restituita al pensionato, mentre i due fratelli sono stati messi ai domiciliari.