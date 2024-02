Estorsione e tentato omicidio, tre arresti a Randazzo

A Randazzo, i carabinieri hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 33 e 22 anni, e una ragazza di 25, che in preda ad alcol e stupefacenti si sarebbero presentati in casa di un 39enne, che era in compagnia di un amico 49enne, per riscuotere un credito maturato nell’ambito dello spaccio degli stupefacenti e pretendendo di avere l’auto del più giovane per andare a Catania a comprare droga. Al loro diniego sarebbero seguite minacce poi culminate in un brutale pestaggio.

E’ accaduto la notte del 14 febbraio scorso. I tre aggressori devono rispondere di estorsione e tentato omicidio. Alla base dell’aggressione vi sarebbero questioni legate agli stupefacenti. I carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto sia dalle immagini di impianti di videosorveglianza, sia dalle e le dichiarazioni dei possibili testimoni. Il 33enne portava ancora i vestiti sporchi di sangue, mentre il 22enne, che aveva escoriazioni sulle nocche delle mani, è stato trovato in possesso di costume da unicorno macchiato di sangue.