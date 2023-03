Garozzo presenta la candidatura e le liste a sostegno

“Sono grato per l’abbraccio affettuoso che mi è stato riservato da moltissime persone, è stato un bellissimo incontro, spontaneo, pieno di aspettative, di voglia di costruire qualcosa assieme”. L’avv. Nino Garozzo, compiaciuto del primo approccio avuto con la città, durante la presentazione della candidatura a sindaco e delle liste che lo sosterranno, ha poi avuto, sempre nello spazio esterno del bar del Duomo, tra la gente, un simpatico fuoriprogramma con i “giornalisti di domani”, diversi giovanissimi studenti dell’Istituto comprensivo “Pasini” di Acireale che hanno “interrogato” il candidato sindaco sui tanti temi cittadini che necessitano attenzione.

“Noi – ha poi detto rivolgendosi ai presenti – ci rivolgiamo alla città che lavora, che studia, che si impegna, alla città che non vive di malizie e di inganni. La mia è una candidatura che parte all’insegna del motto “Insieme per ricostruire” perché noi vogliamo guardare al futuro con fiducia, da uomini liberi, da persone perbene che vogliono offrire una disponibilità, senza ambizioni personali e senza grandi clamori, sapendo delle difficoltà e proprio perché consapevoli delle difficoltà possiamo dare una mano per risolverle. La mia è una candidatura super partes, anche se di un’area politica definita, che è quella del centrodestra, ma senza bandiere di partito. Vogliamo mettere al centro della nostra azione i temi dello sviluppo economico, turistico e culturale della città”.

Ad accompagnarlo in campagna elettorale saranno sei liste e non sono escluse altre condivisioni: presenti, nell’occasione, le liste “Prima l’Italia” (era presente il coordinatore provinciale Fabio Cantarella) “Sud chiama Nord Cateno De Luca per Acireale”, la “Dc” (presente l’on. Giuseppe Basile), “Fratelli d’Italia” (erano presenti il coordinatore regionale Salvo Pogliese e il vice coordinatore regionale Basilio Catanoso) e le civiche “CuriaAmo Acireale” coordinata dal dr. Riccardo Castro e la lista di riferimento del candidato “Garozzo Sindaco”.