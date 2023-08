Guardia di Finanza, arrivano quattro nuovi Ufficiali

Nell’ambito dei periodici avvicendamenti che vedono interessati i militari della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale di Catania, Gen.B. Antonino Raimondo, ha ricevuto quattro nuovi Ufficiali arrivati nella provincia etnea.

In particolare, il Capitano Agnese Santini ha assunto in questi giorni il Comando della Compagnia di Acireale, sostituendo il Capitano Francesca Zerbito, trasferita al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma. Il Capitano Santini, romana di 31 anni, ha comandato per due anni la Sezione Operativa Volante della Compagnia di Pavia e ha poi maturato una biennale esperienza presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila quale istruttore.

Il Capitano Giorgio Esposito assegnato al Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania, proviene dalla Compagnia di Monfalcone (GO), originario della provincia di Lecce, 35 anni, ha maturato esperienza di servizio presso la presso la Sezione Operativa Volante della Compagnia di Linate e di istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.

Al Comando della Compagnia Pronto Impiego è arrivato il Tenente Eduardo Resta, tarantino di 26 anni, reduce da una formativa esperienza presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Savona. Sostituisce nel nuovo incarico il Capitano Salvatore Manzitto, quale trasferito al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catanzaro.

Il Tenente Giacomo Costa, invece, ha assunto il comando della Sezione Operativa Volante e Servizi di P.g. presso la Compagnia di Caltagirone. Il trentatreenne Ufficiale, nato a Roma, ha prima prestato servizio nel ruolo Ispettori presso il Nucleo di Polizia Economica di Bologna, per poi frequentare il quinquennale percorso formativo presso l’Accademia di Bergamo al termine del quale è stato assegnato al Reparto calatino.

Il Comandante Provinciale, augurando un proficuo periodo di servizio alla sede di Catania, ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati, i quali hanno assicurato il massimo impegno personale e dei propri uomini nell’assolvimento degli impegnativi compiti istituzionali demandati alle Fiamme Gialle.