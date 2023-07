“Il mio obiettivo è rendere più smart questo mio lavoro cercando di fare molte più pratiche online. Chiaramente, quando è giusto, il paziente va visitato in studio ma molte cose, ribadisco, possono essere fatte online. Personalmente ho l’obiettivo di promuovere sani principi come lo sport ed una dieta alimentare, sembrano cose banali, ma sono cose imperanti per avere uno stile di vita sano”.

Queste le parole di Giorgio Pulvirenti, il medico di famiglia più giovane d’Italia: ha 26 anni ed è di Acireale, ndove svolge la sua professione. ”Sto partendo da zero – aggiunge ai microfoni dall’emittente televisiva Siciliana ‘Rei Tv’- non ho genitori medici ed impiegherò tutte le mie forze per avere un buon numero di pazienti ed anche per essere il loro medico di fiducia, a disposizione al 100%”.