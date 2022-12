Il Terzo Settore è al centro della scena nella Giornata Internazionale del Volontariato

Oggi, lunedì 5 dicembre alle ore 17,30 presso la Casa del Volontariato di Acireale, il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE) con il patrocinio di ANCI Sicilia organizza la conferenza “Agire insieme per il bene comune”.

L’ordine dei lavori tratterà le proposte dei volontari per lo sviluppo del Terzo Settore e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto finalizzato a mettere in rete le risorse necessarie atte al superamento delle criticità e a promuovere buone pratiche sul territorio. Il dibattito che sarà trasmesso in diretta nelle aule consiliari di Aci Catena, Avola, Catenanuova, Enna, Lentini, Misterbianco e Vittoria, coinvolgerà attivamente sindaci, volontari ed esperti del Terzo Settore delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. In collegamento, su invito del Presidente Salvatore Raffa, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’on. Gaetano Galvagno.

«Il Terzo Settore, per i suoi valori fondati sulla solidarietà, è meritevole di tutto il sostegno e delle dovute attenzioni da parte delle istituzioni perché rappresenta un pilastro fondamentale per le nostre politiche sociali», osserva il Presidente Galvagno. «Le criticità che negli ultimi anni il mondo del volontariato ha fatto emergere portano all’esigenza di un momento di sintesi e all’ascolto delle proposte che si intendono suggerire attraverso una rete connessa tra i centri di volontariato presenti sul territorio regionale e gli enti locali. Anche la Regione Siciliana – assicura il Presidente Galvagno – farà la propria parte perché non resta indifferente all’impegno profuso dai volontari, orgoglio della nostra terra, ai quali intendo esprimere plauso per le attività sociali svolte quotidianamente e non solo nella giornata internazionale a loro dedicata».

Alla conferenza, oltre al Presidente CSVE Salvatore Raffa, interverranno il Segretario Regionale dell’ANCI Mario Alvano, Pippo Di Natale, portavoce del Forum del Terzo Settore e Rosario Valastro, Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.