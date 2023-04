Incidente mortale lungo la strada statale 385, dove si sono registrati dei rallentamenti alla viabilità in corrispondenza del territorio comunale di Palagonia, in provincia di Catania. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una moto e nell’impatto il conducente ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.