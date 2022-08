Sulla strada statale 121 ‘Catanese’ il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania a causa di un tamponamento avvenuto al km 15, in territorio comunale di Belpasso. Nell’incidente, una persona ha perso la vita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.