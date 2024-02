Incidente stradale, cinque verità sull’autostrada Siracusa-Catania

E’ di 5 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sull’autostrada Siracusa-Catania. L’impatto e’ avvenuto durante il maltempo che si e’ abbattuto in Sicilia da ieri sera ma per cause che sono al vaglio della Polizia stradale della sezione di Lentini si sono scontrate una Fiat Panda, una Peugeot 208, una Bmw, ed una Saab. Ad avere la peggio, il conducente 27enne della Fiat, che, trasportato in ospedale, si trova in prognosi riservata, mentre le altre 4 persone hanno rimediato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il traffico, in direzione di Catania, si e’ bloccato, in attesa della conclusione dell’intervento dei soccorsi e dei rilievi della Polizia stradale, che hanno sentiti alcuni testimoni per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.