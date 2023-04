Incidente stradale, perde la vita 27enne

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. Una donna di 27 anni e’ morta durante un tamponamento avvenuto all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, intorno alle 16 per lo scontro tra un’auto e una moto.

La vittima viaggiava in sella alla moto in posizione di passeggero, il conducente in condizioni gravi e’ stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Da una prima ricostruzione della polizia stradale la moto a forte velocita’ avrebbe investito un’auto che viaggiava in direzione Messina.

Il traffico lungo l’autostrada e’ rimasto paralizzano per molte ore. Sull’episodio e’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania.