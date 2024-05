Traffico bloccato sulla Strada Statale 121, tratto Catania-Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco-Motta S.Anastasia e sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente che intorno alle 8,30 ha visto coinvolte cinque auto. Sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che si stanno occupando delle operazioni di gestione della viabilità. Non risultano al momento notizie relative a persone rimaste ferite, ma l’intervento è ancora in corso.