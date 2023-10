Incidenti stradali: morto 22enne nella Ss 121 Paternò-Catania

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo la Ss 121 Paternò-Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava insieme ad un amico – per cause in corso di accertamento – ha prima urtato il guardrail e poi si è schiantata sul muro in cemento del cavalcavia. Il giovane è morto sul corpo. L’amico, che era alla guida, è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e il personale sanitario.