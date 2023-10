Notte di incidenti in Sicilia, tra Vittoria e Randazzo. Ben dieci feriti in tutto. Nel Ragusano nella serata di ieri è andato in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi con effetto domino di tutte le ambulanze della provincia per soccorrere 8 feriti in totale. Nessuno per fortuna è in gravi condizioni. Stessa cosa ieri sera a Randazzo, nel Catanese, con due persone che sono rimaste ferite dopo un incidente ma anche lì nessuno ha la riserva sulla vita. (Foto di Franco Assenza)