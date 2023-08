Incidiente Stradale, 21enne in prognosi riservata

Si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania in prognosi riservata un ragazzo di 21 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Sp 89 all’altezza del Comune di Randazzo in direzione Castiglione di Sicilia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Randazzo il giovane era a bordo di una Yamaha che si sarebbe scontrata con un’autovettura Fiat Cubo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che viste le gravi condizioni del giovane, hanno deciso di trasportarlo in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.