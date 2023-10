Insegnante preso a schiaffi a Paternò

Alla scuola media Virgilio di Paternò, un insegnante di sostegno è stato aggredito dal padre di un suo alunno con uno schiaffo in faccia. Sul posto sono giunti i Carabinieri. Il malinteso tra l’insegnante e il genitore è nato a causa di una incomprensione dovuta alla pessima condotta del figlio.

L’insegnante raggiunto dallo schiaffo, secondo una prima ricostruzione, è caduto a terra ed ha sbattuto contro le scale. L’uomo è stata accompagnato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove è giunto in codice giallo per un gonfiore sul lato destro del viso, e dovrà stare a casa fino al 5 novembre. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’aggressione.