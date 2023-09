Mascali: evade dai domiciliari e picchia l’ex moglie, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Mascali, hanno arrestato in flagranza di reato per “evasione” un 47enne del posto perché, seppur in regime di detenzione domiciliare, lasciava l’abitazione per raggiungere quella della ex moglie.

I militari sono stati allertati dalla donna che, inaspettatamente, ha visto l’ex marito precipitarsi nella sua abitazione e iniziare a schiaffeggiarla.

Le cause dell’aggressione sarebbero da ricondurre al fatto che il 47enne non sarebbe d’accordo con i metodi educativi della ex moglie, madre del loro figlio, il quale è rimasto a vivere con lei. I due ex coniugi sono separati e lui sta scontando una pena detentiva presso un’abitazione diversa da quella familiare. Tuttavia, ha deciso di violare le prescrizioni che gli sono state imposte, e “giocarsi” così, il beneficio della detenzione domiciliare, al posto di quella in carcere, che aveva ottenuto solo 8 mesi fa.

Il mascalese è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.