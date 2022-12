Mineo: fugge con la droga, arrestato dopo un inseguimento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un pregiudicato 36enne di Grammichele. Al riguardo, nel corso di un servizio volto al contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio del Comune di Mineo, non è sfuggito all’attenzione dei militari dell’Arma il comportamento di un motociclista, alla guida di una Honda Phantom lungo la statale n. 385, che alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente, tentando di fuggire.

È scattato quindi l’inseguimento da parte dell’equipaggio della “Gazzella” che, nonostante l’elevata velocità sviluppata dal motociclo di grossa cilindrata, è riuscito a fermare il centauro sottoponendolo immediatamente a perquisizione.

Nel frangente, i Carabinieri hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto dell’uomo un involucro in cellophane termosaldato, contenente 5 grammi di cocaina.ì I militari hanno pertanto posto il soggetto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, segnalando contestualmente la violazione alla locale Prefettura, per i conseguenti provvedimenti in merito alla sospensione della patente di guida ed al sequestro della motocicletta.