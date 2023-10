Misterbianco: in bici ai domiciliari, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato uno cittadino straniero di 44 anni, residente nel corso principale del paese, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di “evasione”.

Nella circostanza, durante un servizio di perlustrazione nelle zonecentrali della cittadina, volto a garantire le attività di prevenzione generale, la pattuglia dei Carabinieri, nel percorrere corso Martiri di via Fani, giunta all’angolo con via Gaggini, ha scorto nel senso opposto di marcia, un volto ben noto in sella ad una biciletta elettrica.

In quel momento, nonostante il vano tentativo dell’uomo di nascondere il viso calzandosi in profondità il berretto, lo stesso è stato comunque subito riconosciuto dai Carabinieri, avendolo più volte controllato a casa in virtù del provvedimento a cui è sottoposto, ovvero gli arresti domiciliari.

In particolare i militari dell’Arma, ben a conoscenza di come il 44enne fosse autorizzato ad uscire dalla propria abitazione soltanto in determinati giorni della settimana, hanno immediatamente realizzato che in qual momento l’uomo, mentre “scorrazzava” candidamente sulla sua bici per le vie del centro, stava in realtà violando le prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

Il “ciclista evaso”, vistosi scoperto, ha prontamente cercato di dileguarsi per raggiungere la sua abitazione, probabilmente nella speranza di non essere stato riconosciuto, tuttavia il tentativo è risultato vano, poiché è stato prontamente raggiunto dai militari dell’Arma e arrestato, venendo ricollocato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari, nelle more della rivalutazione dei benefici di cui aveva goduto prima che si rendesse responsabile dei fatti odierni.