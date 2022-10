Motta Sant’Anastasia: Carrà nomina tre nuovi assessori

Il sindaco di Motta Sant’Anastasia e Vice Coordinatore Regionale della Lega in Sicilia Anastasio Carrà, ha provveduto alla nomina di tre nuovi assessori: Urzi’ Giorgia, Pappalardo Giusy e Virgillito Antonino per riportare la Giunta Comunale alla sua originaria composizione e garantire così la migliore prosecuzione dei lavori dell’Amministrazione.

“Ho ritenuto opportuno – ha detto il primo cittadino – non ricorrere ad abiette strategie politiche per la nomina dei nuovi assessori che, pertanto, sono stati scelti esclusivamente perché meritevoli di stima e di profondo amore per il nostro paese”. “È anche grazie al loro prezioso contributo che potremo portare a termine gli ambiziosi progetti per il territorio, a dimostrazione dell’attenzione che questa amministrazione ha sempre riservato a temi impegnativi e delicati come servizi sociali, famiglia e sicurezza”.

“Formulo ai nuovi assessori, i miei più calorosi auguri di buon lavoro. A loro voglio rivolgere una personale preghiera: Non smettete mai di credere e dimostrare che l’impegno proficuo e costante saprà sempre fare la differenza”.

“Il primo cittadino, ha ringraziato il gruppo di maggioranza per avere ancora una volta dimostrato piena fiducia nei suoi confronti, concordando insieme la scelta dei nuovi assessori”. “La nostra – conclude Anastasio Carrà – è stata una scelta di amore, prediligendo solo mottesi appassionati e radicati nel territorio, con profondo amore per le nostre tradizioni, la nostra storia e contribuire così a creare un futuro migliore per tutti noi”.