Motta Sant’Anastasia: Ciancitto (FdI), “Carrà ha lavorato bene, centrodestra unito”

l deputato nazionale, Francesco Ciancitto, è stato nominato commissario del circolo territoriale di FdI, a Motta Sant’Anastasia. A comunicarlo, con una nota, è stato il presidente provinciale di FdI di Catania, Alberto Cardillo.

A Ciancitto, dunque, vengono affidate le redini in mano del partito, dopo la decisione di sospendere il coordinatore locale Paolo Messina, che a quanto pare avrebbe fatto una fuga in avanti, mentre il partito per l’unione del centro destra sosterrà l’ on. Anastasio Carrà, attuale sindaco nel feudo Siciliano della Lega. Carrà, è stato il primo sindaco dell’isola ad entrare a far parte del partito guidato da Matteo Salvini.

Francesco Ciancitto, intervistato da Gianluca Virgillito per Ciak Telesud, ha spiegato che riorganizzerà il partito a Motta, dove quest’anno, in primavera, si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Motta, ha spiegato, è un comune particolare, dove c’è in corso di modifica della legge, quindi, molto probabilmente come prevede la legge già votata a livello nazionale, si prevede il terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti.

Per l’onorevole Carrà, potrebbe esserci quindi la continuazione per il terzo mandato. “Carrà ha lavorato bene sottolinea il deputato nazionale, al momento c’è una situazione abbastanza fluida anche con gli altri alleati, come Forza Italia.

“Bisogna accettare le decisioni che vengono prese dal partito, facendo un ragionamento, e scegliendo la strada più opportuna”. “E’ anche chiaro, che noi scegliamo e dialoghiamo con i nostri alleati. Ricordo che l’onorevole Carrà è anche vicesegretario Regionale della Lega, quindi stiamo anche parlando di una città importante a livello regionale, quindi scelte politiche non di poco conto”.

“Comunque, possiamo dire che al di là del tante discussioni che si sono fatte in queste settimane sui equilibri della maggioranza, Fratelli d’Italia in tal senso, a livello provinciale lancia un messaggio importante di coesione di quelle che sono le forze del centrodestra, ma su questo non ci sono dubbi” conclude Ciancitto.