Motta Sant’Anastasia: due nuovi agenti di Polizia Municipale per il Comune

Stamattina, nella sede del palazzo comunale, il Comandante della Polizia Municipale dott. Giuseppe Caponnetto ha presentato ufficialmente i due nuovi agenti di p.m. al Sindaco On. Dott. Anastasio Carrà. I nuovi agenti, vincitori del concorso tenutosi nel mese di dicembre 2022, hanno prima frequentato un corso di formazione di tre mesi organizzato dallo stesso Comando di P.M. e in data odierna hanno indossato le nuove divise.

Il Comandante ha ringraziato il Sindaco, per aver dato l’input necessario allo svolgimento del concorso, e ha ricordato che l’ultimo concorso per agenti di polizia municipale è stato indetto nel 1989. I due nuovi assunti rappresentano linfa vitale per il Corpo che già dal 1998, dopo gli ultimi pensionamenti, si è ridotto a 5 unità.

Il Sindaco ha dato il benvenuto ai nuovi agenti ed ha evidenziato che la polizia locale rappresenta l’interfaccia del Comune con la popolazione. Inoltre ha raccomandato loro di adempiere alle proprie mansioni con onore, disciplina, senso del dovere, cercando di servire il Comune e i suoi cittadini. Di tenere sempre un atteggiamento di disponibilità e collaborazione, privilegiando l’attività preventiva anziché quella repressiva.

Il Sindaco ha chiuso l’incontro porgendo al Comandante e ai due nuovi agenti gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse della cittadinanza.