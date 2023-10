Nino Marino, CEO di Pistì, tra i 100 manager e imprenditori selezionati da Forbes nel 2023

Anche quest’anno Forbes Italia ha stilato la sua classifica di 100 nomi, tra uomini e donne, che nel corso del tempo hanno fondato società di successo e si sono distinti per la loro capacità d’impresa, la loro lungimiranza e la loro leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità.

Tra i 100 capitani d’impresa anche il CEO di Pistì- il noto brand dolciario siciliano- Nino Marino che con queste parole ha espresso la sua gioia per questo importante riconoscimento “Abbiamo cominciato a credere in questo sogno 23 anni fa e oggi, a distanza di tempo, è una grande emozione essere tra i 100 top manager Italia dell’anno. Voglio condividere questo importante traguardo con tutti i collaboratori, i dipendenti e la mia famiglia che mi è sempre rimasta accanto in questi anni.

Da una piccola realtà, oggi Pistì è diventata una delle aziende dolciarie top player in Italia con una distribuzione complessiva in 51 Paesi del mondo, 250 dipendenti e più di 80 milioni di fatturato.

Serve non smettere mai di sognare in grande”.