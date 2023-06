No alla sospensione del neo-sindaco di Acireale Roberto Barbagallo

A quanto pare era già alla firma del Prefetto di Catania Maria Teresa Librizzi, la sospensione del neo-sindaco di Acireale Roberto Barbagallo condannato in primo grado per richieste illecite e indagato per falso e e rivelazione di segreto d’ufficio di una vicenda che risale al 2018.

Il Prefetto, non ha proceduto alla firma, perchè ha ricevuto un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale la legge Severino non si applica a questa fattispecie di reato: “tentato e non consumato”.

La Prefettura, anche se non ci sono i presupposti normativi per procedere alla sospensione, “monitorerà il comune, anche su richiesto dal Viminale e dalla commissione Antimafia”. Intanto il sindaco Roberto Barbagallo si è insediato al Palazzo municipale nominando anche la sua giunta comunale. L’amministrazione comunale è già a lavoro per i prossimi cinque anni.