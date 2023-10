Obiettivo sicurezza a Palagonia, controlli serrati

Traffico di stupefacenti; guida indisciplinata; illegalità diffusa nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Palagonia. Decine di militari dell’Arma territoriale, supportati da un’unità cinofila antidroga e da personale della Compagni d’Intervento Operativo 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le strade di Palagonia, in particolar modo nei pressi dei locali maggiormente frequentati dai giovani ed in quei punti di ritrovo ove sovente sono registrate attività di contrasto alla vendita ed allo smercio di sostanze stupefacenti.

I punti nevralgici della città sono stati presidiati oltreché dalle pattuglie, anche da militari in borghese e da carabinieri a piedi. Osservati speciali sono stati in particolar modo i giovanissimi alla guida, più volte segnalati dai cittadini per l’alta velocità e la guida selvaggia.

Numerose le perquisizioni personali e locali eseguite che hanno anche consentito di segnalare alla Prefettura di Catania 12 persone per uso personale di sostanze stupefacenti con un recupero complessivo di circa 20 grammi di vari tipi di droga.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno identificato una 31 persone e controllato 16 veicoli elevando 3 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, guida reiterata senza patente) andando in particolare a colpire quelle condotte che possono pericolosamente nuocere alla sicurezza degli utenti della strada. Oltre alle sanzioni pecuniarie, è stato sequestrato amministrativamente un veicolo.

Le attività di controllo proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane per incrementare il fattore sicurezza sul territorio.