Ospedale di Giarre: impianto di climatizzazione operativo e funzionante

La notizia diffusa, relativa all’interrogazione parlamentare del deputato Davide Vasta, concernente un guasto agli impianti di climatizzazione dell’Ospedale di Giarre, impone alcune immediate e doverose precisazioni.

Innanzitutto va chiarito che l’episodio richiamato ha determinato una criticità con durata inferiore alle 24 ore e, dopo, non risulta essersi verificato, contrariamente a quanto riportato, alcun nuovo grave disservizio.

Come noto, l’evento è stato causato dalla rottura di un chiller a causa delle elevate temperature e dei distacchi di energia di quei giorni, che hanno messo a dura prova i sistemi di condizionamento di tutti i Presidi Ospedalieri della provincia.

Va dato atto che le criticità createsi nei vari Ospedali, per le suddette ragioni, sono state tutte tempestivamente superate grazie alla professionalità e allo spirito di servizio di tutti gli operatori, sanitari e tecnici dell’Asp di Catania.

Nel caso specifico, domenica 23 luglio, i tecnici sono prontamente intervenuti provvedendo alla sostituzione del chiller e trasportandolo nella giornata di domenica, anche in deroga ai divieti di circolazione dei veicoli pesanti.

La volontà di veicolare una immagine negativa dell’Ospedale di Giarre o della Direzione Aziendale non può in nessun modo colpire chi in quelle ore ha lavorato, in condizioni estreme, per risolvere quanto più celermente il guasto, imprevisto e imprevedibile.

Per completezza, l’Asp di Catania ha recuperato, per disposizione della Direzione Sanitaria, anche i report delle temperature della mattinata di oggi (3 agosto) da cui risulta la piena funzionalità degli impianti nei reparti di degenza.

La struttura ospedaliera è sicuramente suscettibile di miglioramenti anche impiantistici e per questa ragione l’Azienda da tempo ha inoltrato al Ministero e all’Assessorato richieste di finanziamento.

Per i piccoli disservizi che si sono verificati in un momento di eccezionale stress per gli impianti, a cause delle alte temperature e delle interruzioni di energia, l’Asp di Catania coglie l’occasione per scusarsi con i propri pazienti ed assicura sempre il massimo impegno.