Ospedale di Giarre, l’on. Vasta incontra il direttore generale dell’Asp Lanza

Prima interlocuzione tra il deputato di ‘Sud chiama Nord’ Davide Vasta e il direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza. L’incontro, svoltosi nei giorni scorsi nella direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, è stato chiesto dall’on. Vasta dopo le visite ispettive compiute negli ospedali ‘Sant’Isidoro’ di Giarre e ‘Santa Marta’ di Acireale. Le problematiche di Giarre, in primis la carenza di personale al pronto soccorso, sono state il punto di partenza per affrontare le criticità che riguardano nel complesso la sanità in Sicilia.

“È stata un’interlocuzione proficua – commenta Davide Vasta – Il direttore generale è stato molto disponibile e mi ha fornito tutte le informazioni richieste. Naturalmente, a parte l’ospedale di Giarre, che è il motivo per cui ho chiesto questo incontro, abbiamo parlato anche di tutte le problematiche che le Asp territoriali devono affrontare rispetto alle grandi aziende ospedaliere cittadine. Ci siamo dati appuntamento nei prossimi giorni per rivedere, dati alla mano, quelle che sono le criticità maggiori, per vedere dove si può intervenire e per essere pronti a farci sentire in commissione Sanità insieme ai sindaci del territorio”. Nelle prossime settimane, dunque, sarà fissato un nuovo incontro per approfondire i temi già affrontati.

“Abbiamo illustrato all’on. Vasta un quadro generale dell’organizzazione dei servizi sul territorio, le criticità che si stanno affrontando e le attività intraprese – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza – Siamo sempre disponibili a costruire un dialogo proficuo con i rappresentanti delle Istituzioni per contribuire al miglioramento dei servizi ai cittadini”.