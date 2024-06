Pnrr: presentato il progetto della riqualificazione del Borgo Cunziria

Si è svolta ieri a Vizzini la presentazione del progetto di riqualificazione culturale del Borgo Cunziria, celebre scenario della “Cavalleria Rusticana”. Il sito ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro grazie al Pnrr. Il progetto è il risultato di un impegno che risale al 2013 ad opera della Dreamworld Pictures, sotto la guida del regista Lorenzo Muscoso che ha riqualificato l’area, trasformandola in un centro culturale e di incoming turistico.

La sua visione, premiata con l’Heritage Award, ha portato alla realizzazione di numerose attività nel corso degli anni, con iniziative che spaziano dal teatro scenico, con le celebri verghiane e rappresentazioni delle novelle, al teatro musicale e itinerante. Tra le iniziative di rilievo il Festival Verghiano, dedicato allo scrittore verista, e un innovativo Presepe che ha inserito la Natività nell’universo verista, contribuendo così alla riscoperta degli antichi mestieri della concia delle pelli. Il borgo è stato anche lo scenario per festival del cinema, rassegne, progetti multimediali e film come “Cunziria” e “Leggende Rusticane”, premiati in varie Manifestazioni internazionali.

“La presentazione del progetto di rigenerazione del borgo della ‘Cunziria’ a Vizzini è la rappresentazione plastica della lungimiranza che ha contraddistinto tutto il governo del presidente Musumeci che, durante il proprio mandato, ha individuato misure di grande impatto per l’intero territorio siciliano. In particolare, scegliere uno dei più bei borghi dell’Isola, epicentro culturale del verismo di Giovanni Verga, per un investimento che attinge 20 milioni di euro dal Pnrr consegna l’immagine di quella rigenerazione sociale, culturale ed economica che occorre alla Sicilia e al resto del Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato Ruggero Razza, neo deputato al parlamento europeo per FdI-Ecr, a margine della cerimonia di presentazione del progetto di riqualificazione del borgo Cunziria, in provincia di Catania.

“Quella di Vizzini, nello specifico, – ha proseguito Razza – è una scommessa di enorme impatto socio-economico, in cui il pubblico ha trovato sinergia con l’impresa privata. Mi piace ricordare da qui, che proprio l’azione di recupero dei borghi culturali e rurali è un pilastro del NextGenerationEu, la cui attuazione vede l’Italia, contro ogni sinistro profeta di sventura, al primo posto in Europa”. “In definitiva – ha concluso l’eurodeputato – grazie soprattutto all’azione del governo Meloni che con una significativa crescita degli investimenti sta generando un impatto positivo sull’economia, certificato dall’aumento del Pil a Sud, ci sono tutte le condizioni perché la Sicilia e l’intero Mezzogiorno si presentino con quel volto nuovo immaginato per molto tempo da tutti noi e che oggi comincia a diventare realtà”.