Presto i lavori per l’Oratorio della comunità parrocchiale San Mauro Abate di Aci Castello

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione e consolidamento dei locali adibiti ad Oratorio della comunità parrocchiale San Mauro Abate di Aci Castello. Il progetto prevede una spesa di circa 170mila euro con il contributo del 70% dell’8xmille alla Chiesa Cattolica ed il restante 30% della comunità.

La consegna dei lavori, che saranno ultimati entro la fine dell’anno, è avvenuta in Curia, venerdì 23 giugno alla presenza di mons. Agostino Russo, vicario generale della diocesi, don Angelo Milone, direttore Ufficio Beni Culturali e del suo vice don Rosario Pappalardo, mons. Sebastiano Raciti parroco della comunità castellese e la ditta che eseguirà l’intervento.

Il progetto è stato approvato dalla Curia diocesana, dalla Soprintendenza ai BB. CC e AA di Catania il 21.9.2021, rilasciando apposito nulla osta e in data 15.2.2023 è stata presentata al comune di Aci Castello segnalazione certificata di inizio attività, senza l’opposizione di rilievi da parte dell’amministrazione comunale.

Le parole del parroco mons. Raciti: “L’oratorio è spazio di vita e luogo di incontro per tutta la Comunità. Con questi lavori, oggi si apre un cammino di rinnovamento e adeguamento dei locali per una migliore fruizione a servizio dell’intera comunità di Aci Castello. Ringrazio il Vescovo Raspanti e gli uffici di Curia che hanno approvato e seguito l’iter di approvazione del progetto”. Continua: “Il ricordo grato va a Don Nino Merlino che con generosità e dedizione ha predisposto il progetto che oggi inizia ad essere realizzato. Grazie anche alla Comunità che ha raccolto i fondi per completare la somma necessaria per i lavori e ai tecnici per il progetto”. Conclude: “Confido che il recupero del salone parrocchiale ed i locali annessi segnerà un rinnovato impegno per costruire una comunità fraterna e aperta all’incontro perché il messaggio del Vangelo diventi fermento di nuova umanità”.